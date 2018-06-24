Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Saadet Partisi adayı olarak gündemde. 1941 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Temel Karamollaoğlu'nun siyasi yaşamı ilk olarak 1977 yılında milletvekili olarak Meclis'e girmesiyle başladı. İşte Temel Karamollaoğlu'nun hayatından kesitler...

TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Temel Karamollaoğlu 20 Eylül 1941, Kahramanmaraş'ta dünyay geldi. Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı. 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde Saadet Partisi genel başkanlığı görevine seçildi. 1977-1980 ve1996-2002 yılları arasında milletvekili olarak görev yaptı. Ayrıca 1989-1995 yılları arasında Sivas'ta belediye başkanlığı yaptı. Siyasete girmeden önce Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) tekstil sektör uzmanı olarak çalışmıştır. 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin cumhurbaşkanı adayı olmuştur.

1977 yılında Millî Selamet Partisi'nden Sivas Milletvekili seçildi. Parlamento çalışmalarında KİT Komisyonu üyeliği yaptı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Türkiye'yi temsil etti. 1978’de parti genel kurulu üyeliğine seçildi.

1980 askeri müdahalesinden sonra 1987 referandumuna kadar aktif siyasetten uzak kaldı. 1980'lerde bir müddet özel müşavirlik yaptı ve daha sonra bir tekstil firmasında idârî görevlerde bulundu.

Referandumla birlikte politik hayata geri döndü ve Refah Partisi genel idare kurulu üyeliğine seçildi. 1989 yılında Refah Partisi'nden Sivas belediye başkanlığına seçildi. Bir dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra 1994 mahalli idareler seçimlerinde aynı ilde yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçildi.

1995 Genel Seçimlerinde Refah Partisi'nde Sivas Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Bu dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Refah Partisi grup başkanvekilliğine seçildi. Bu görevini Refah Partisi'nin kapatılmasına kadar sürdürdü.

Refah Partisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne katıldı. 1999 seçimlerinde Sivas’tan yeniden milletvekili seçildi. Bu yasama döneminde NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği devam etti. Mayıs 2000 tarihinde yapılan Saadet Partisi kongresinde genel idare kurulu üyeliğine seçildi ve dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Yüksek İstişare Kurulu tarafından 24 Ekim 2016 tarihinde Saadet Partisi (SP) genel başkan adaylığına seçildi. 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde 891 delegenin 871'inin oyunu alarak Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine seçildi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı

2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayı olmak için 2 Mayıs 2018'de YSK'ya başvurdu ve seçmenlerin aday teklifinde bulunabildiği üçüncü gün olan 6 Mayıs 2018'de gerekli 100.000 imzaya ulaşarak aday olmaya hak kazandı.