Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Habertürk TV'de Osman Girgin'in sorularını yanıtladı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün partisince cumhurbaşkanı adayı gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin sorulara yanıt veren Karamollaoğlu, Gül ile zaman zaman fikir alışverişinde bulunduğunu belirterek, "Adaylık konusunu bugün için erken görüyorum. Abdullah Gül Bey'in durumu farklı. Ama herhangi birini de sorarsınız şu aşamada 'Olabilir mi olabilir' derim. Hemen aday gösterilecek gibi algılamak doğru olmaz. Kendisinin ve bizim camiamızın hazır olması gerek her şeyden önce" dedi.

"ÖNCE TABANDA SONRA TOPLUMDA KARŞILIĞI OLMALI"

Karamollaoğlu, "Tabandan Gül'ün adaylığı konusunda talep var mı?" sorusu üzerine de "Şu anda böyle bir çalışmamız yok. Biz cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz. Aday göstereceğimiz zaman kendi tabanımızda bunu araştıracağız. En az birkaç aday adayı gündeme getirmemiz gerekir. Bir kişiye odaklı olarak çalışmamayı benimsiyoruz. Bizim tabanımızdaki karşılığını, arkasından toplumdaki karşılığını ölçmeye çalışacağız. Maksat bir aday göstermiş olmak değil netice alabilecek bir aday göstermektir. Biz bunun çalışmalarını yapacağız. Ama şimdilik erken olduğu kanatindeyiz. Belki seçimden önce 3-5 ay içinde ele alınabilecek bir konudur" diye konuştu.

"BU DÖNEMDE GÜNDEME GETİRMEK DOĞRU DEĞİL"

Karamollaoğlu, Gül ile ilgili kamuoyunda bir tartışmanın başladığı ve Ak Parti'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepkilerin geldiği bir dönemde Gül'ün adaylığını gündeme getirmenin doğru olmadığını sözlerine ekledi.

"AYM KARARINA İTİBAR ETMEMEK HUKUKUN BİTTİĞİ NOKTA"

Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği "hak ihlali" kararına karşılık bu isimler hakkında tahliye kararı verilmemesini eleştiren Karamollaoğlu, "Bunu bir şok olarak algılıyorum. Hukuk demek ille de verilen kararların hepsinin doğru olduğu anlamına gelmez. Mahkeme kararı uygulanır. Yerel mahkeme karar alır, itiraz olursa bir üst mahkeme bozar veya karar verir. Şu anda OHAL'den dolayı üst mahkemeler çalışmıyor. Bunun için yine bu Hükümet zamanında bireysel müracaat hakkı tanındığı için Anayasa Mahkemesi'ne gitmişler. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlara aykırı bir karar alınamaz. Şimdi Anayasa Mahkemesi bir karar aldı, yerel mahkeme 'İtibar etmiyorum' dedi. Bana göre hukuk bitti. İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitseniz ne olacak ki? Hangi merci var? Türkiye'de hukuku tıkadılar. Bu, hukukun bittiği noktadır. Adalet mekanizmasına güven kayboldu" diye konuştu.

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