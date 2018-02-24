Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün akşam Karabük'ün Safranbolu ilçesinde partisi tarafından bir otelde düzenlenen, 'Türkiye'nin meseleleri ve çözüm yolları' adlı konferansa katıldı.
DHA'nın aktardığına göre, konferansın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, seçim döneminde en önemli hususlardan birisinin seçim güvenliği olduğunu belirterek, "Olağanüstü Hal'de seçime gitmek daima insanların zihninde tereddütler oluşturur. Biz bunun da izale edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Seçime giderken de şu anda bir ittifak değil, biz kendi adayımızı koyacağımızı deklare etmiştik. Zaten cumhurbaşkanlığı için, diğer partiler de aday gösterebilirler. Eğer birinci turda netice alınamazsa ikinci turda en çok oy alan kazanacak. Ama bizde şöyle bir kanaat var. Saadet Partisi'nin seçimde bugünkü gidişattan rahatsız olan kesimlerin hemen hemen tamamından oy alabilecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu potansiyel bizim düşündüğümüz gibi gerçekleşirse biz, seçimlerde başarılı oluruz kanaatindeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği için yapılan çalışmalarda da Allah'ın izniyle bu sefer bu barajların bizim önümüze bir engel teşkil etmeyeceğini, mutlaka Mecliste temsil edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.
' ABDULLAH GÜL' SORUSUNA YANIT
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün partilerinden aday gösterileceği yönünde söylemlerin sorulması üzerine Karamollaoğlu, şu açıklamada bulundu:
"Tabii spekülasyonlar çok. Bizde şartları sağlayacak herkes aday olabilir. Şu anda biz adayımızı belirlemedik. Bu konuyu da ne başkanlık divanımızda ne genel idare kurulumuzda ne de il başkanları toplantılarımızda gündeme hiç getirmedik. Bunun zamanının erken olduğunun kanaatindeyiz. Biz sadece 100 bin imzayı, daha doğrusu 300 ile 500 bin arasında bir imzayı toparlayabilmek için komisyonlar kuruyoruz. Çalışmalara başladık. İnşallah cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili karar alındığında çok kısa bir zamanda bu adayı belirleyeceğiz. Biz elbette önce kendi tabanımızda bir yoklama yapacağız, onun arkasında da Türkiye sathında göstereceğimiz adayın her kesimden oy alabilecek bir aday olduğunu test edeceğiz, deneyeceğiz. İnşallah iyi bir netice alacağız, buna inanıyoruz."
"TEMSİLDE ADALETİN SAĞLANMASI LAZIM"
Seçim barajı yönünde yöneltilen bir soruyu Karamollaoğlu, "Biz kaldırılmasını istiyoruz. Seçim barajı hiç olmasın. Bir ara iktidar partisi de bunu dile getirmişti. Ama nedense bu son gelişmelerde hem iktidar partisi hem de destek veren MHP yüzde 10 barajının kalmasını tercih ettiler. Halbuki anayasa açık. Seçimlerde iki husus gözetiliyor. Yürütmede istikrar ve temsilde adalet. Yürütmede istikrar sağlandı. Temsilde de adaletin sağlanması lazım. Yüzde 10 barajı çok yüksek bir rakam. Evet ittifaklar kuruldu. Yüzde 10 barajı daha rahat aşılabilecek ama tamamen kalkması daha mantıklı, daha doğru olurdu kanaatindeyiz" diyerek yanıtladı.
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