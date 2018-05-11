TEMSA’dan Kamil Koç’a 26 otobüslük teslimat

Sabancı Topluluğu çatısı altında faaliyet gösteren TEMSA, Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. filosuna son olarak 26 adet TEMSA Safir Plus 2+1 VIP araç daha teslim etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, “Kamil Koç’la uzun yıllara dayanan iş birliğimize bir tuğla daha koyuyoruz. Bu 26 yeni otobüsle birlikte Kamil Koç filosundaki TEMSA imzalı araç sayısının 256’ya ulaşmış olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Kamil Koç’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kamil Koç Otobüsleri Operasyon Direktörü Çağatay Kepek ise şunları söyledi:

“Bugün teslimatı yapılan 26 adet TEMSA markalı araç ile birlikte sezon öncesi önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu adım elbette bu yıl için bir ilk ancak son değil. Yıl içinde yapılacak yeni otobüs yatırımları ile Kamil Koç filosunu her geçen gün biraz daha büyüteceğiz.”