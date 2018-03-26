ABD’li teknoloji devlerinin en büyük rakiplerinden Tencent’in hisseleri geçtiğimiz cuma günü yüzde 4 değer kaybetti. Çinli internet devinin en büyük hissedarı Naspers’ın son 17 yılın en büyük hisse satışını gerçekleştirmesiyle, Tencent’in piyasa değerinden 23 milyar dolar silindi.

Hong Kong Borsası’nda listelenen Tencent, geçtiğimiz cuma günü toplam 16 milyar dolar değerinde işlemle borsanın en çok işlem gören kağıdı oldu.

Çarşamba günü beklenenin üstünde kâr açıklayan ancak analistlerin ciro beklentisinin altında kalan Tencent’in hisseleri perşembe gününü yüzde 5 değer kaybıyla kapatmıştı. Geçtiğimiz haftanın son iki gününde şirketin piyasa değeri toplam 51 milyar dolar azalmış oldu.

Tencent, 508 milyar dolarlık değeriyle Asya’nın en değerli, dünyada ise Apple, Alphabet, Amazon ve Microsoft’un ardından beşinci en büyük halka açık şirketi konumunda.

Tencent’in yüzde 31,2 hissesine sahip olan Güney Afrikalı medya ve e-ticaret şirketi Naspers, hisselerinin yüzde 2’sine denk gelen 190 milyon Tencent hissesi karşılığında 9,8 milyar dolar kaynak yarattığını açıkladı. Şirket ayrıca, önümüzdeki 3 yıl içerisinde Tencent hissesi satmayı planlamadıklarını belirtti.

FACEBOOK ERİDİ: BİR HAFTADA 50 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ!