Tenerife - Albacete karşılaşma önü

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Tenerife, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Albacete takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. 58 puanlı Tenerife 11. sırada bulunuyor, Albacete 48 puana sahip ve 18. sırada. Tenerife son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Albacete, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 265 kodlu maçı oynayanlar; Tenerife galibiyet oranı 4.60, beraberlik oranı 3.40, Albacete galibiyet oranı 1.45. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Tenerife önceki hafta Athletic Bilbao II mücadelesinde 2-0 yenildi.

Albacete, Numancia karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tenerife, 37 gol attı ve 16 gol yedi.

Albacete, dış sahada 3 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Albacete 15 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.