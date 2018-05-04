Tenerife - Almeria maçı öncesi rakamlar

Tenerife ve Almeria, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Tenerife 52 puanla 11. sırada, Almeria 42 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi Tenerife, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Almeria, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 400 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tenerife kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.50, Almeria sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Tenerife son hafta oynanan Zaragoza maçında 1-2 kazandı.

Almeria, Reus Deportiu karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tenerife, 36 gol attı ve 16 gol yedi.

Almeria, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Almeria, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.