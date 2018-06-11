Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Kaya Palazzo Otel'de yapılacak turnuva için basın toplantısı düzenlendi.

Otelin kongre salonunda yapılan toplantıda konuşan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'nin bir tenis ülkesi olarak anılması için çalıştıklarını söyledi.

Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Toto başta olmak üzere sponsorların destekleriyle dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek için uluslararası turnuvaların yoğunluğunun önemine değindi. Durmuş, bu bağlamda Türkiye'de gerçekleştirilen dev organizasyonlardan biri olan Turkish Airlines Antalya Open'ın bu yıl ikincisini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Hedeflerinin başarılı bir organizasyona daha imza atmak olduğunu vurgulayan Durmuş, turnuvada 28 ana tablo, 32 eleme ve 16'sı çiftlerde olmak üzere dünyanın en başarılı tenisçilerinin mücadele vereceğini ifade etti.

Durmuş, "Tenis dünyada en çok ilgi gören spor branşlarının başında geliyor. Televizyon yayını ve global görünürlüğünü de hesapladığımızda turnuva, hem Türkiye'nin hem de Antalya'nın tanıtımına ciddi katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doruk Kaya da turnuvaya katılan oyuncuların dünyanın her yerinden puan almak için geldiğini söyledi.

Turkish Airlines Antalya Open ile dünyadaki tenis severler için Antalya'nın doğru lokasyon olduğunu vurgulayan Kaya, turnuvada toplam 486 bin avro para ödülü vereceklerini, tekler finalistlerini ise Wimbledon Tenis Turnuvası'na özel jetle göndereceklerini ifade etti.

Turnuvaya geçen yılın şampiyonu Japon Yuichi Sugita ve finalisti Fransız Adrian Mannarino ile Damir Dzumhur, Robin Haase, Maximilian Marterer, Dusan Lajovic gibi isimler de katılıyor.

Geçen yıl ilki yapılan turnuva dünya medyasına 178 saat yayın kapsamıyla 7 milyon seyirci kitlesine ulaşmıştı. Organizasyonun yine bu yıl da canlı yayınlarla 85 ülkede izlenmesi bekleniyor.