Zarif tarzı nedeniyle "Tenisin Balerini" olarak adlandırılan Brezilyalı kadın tenisçi Maria Bueno öldü.

Sao Paulo'daki Nove de Julho Hastanesi, kanser tedavisi gören ve mayıs ayında hastaneye yatırılan Bueno'nun 78 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bueno, 1959-1966 yılları arasında 7 tek bayanlar, 11 çift bayanlar ve 1 karışık çiftler olmak üzere 19 Grand Slam kazanmıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, twitter hesabında "Spor camiası için çok üzücü bir gün. Brezilya ve dünya, gerçek bir tenis efsanesini kaybetti." paylaşımını yaptı.