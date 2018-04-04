Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) açıkladığı dünya sıralamasında 156. basamakta yer alarak kariyerinin en iyi derecesini elde eden Başak Eraydın ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, açıklamalarda bulundu.

Başak, kariyerinde ilk kez Türkiye bir numarası olmayı başardığına dikkati çekerek, çalışmalarının karşılığını almaya başladığını söyledi.

Dünya sıralamasında 20 basamak birden tırmanan 23 yaşındaki milli tenisçi, daha üst sıralarda yer almak için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

"Bu büyük bir onur." diyen Başak, "En başından beri tenisime emek veren herkese teşekkür ederim. Bununla birlikte dönemsel sıralamalardan ziyade istikrarlı bir şekilde kendimi geliştirmeye odaklanıyorum. Hedefim, dünya sıralamasında önce ilk 100, sonra ilk 50." ifadelerini kullandı.

Son dönemde sergilediği başarılı performansın karşılığını klasman rekoru kırarak alan Başak, "Artık kendime daha fazla inanıyorum. Sıralamalara veya kort dışı etmenlere takılmadan sadece kendi oyunumu oynamak istiyorum. Olgunlaştığımı da hissediyorum. Tüm bunlar çalışmayla birleşince sonuca yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

DURMUŞ: BİZLERİ GURURLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

TTF Başkanı Cengiz Durmuş ise klasmanda önemli bir yükselişe imza atan Başak Eraydın'ı tebrik etti.

Durmuş, milli sporcular arasındaki rekabetin başarıyı getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Başak, uluslararası arenada bizleri gururlandırmaya devam ediyor. WTA sıralamasında 156. basamağa çıkarak hem kendi klasman rekorunu kırdı hem de Türkiye'nin yeni bir numarası oldu. Kendisini kutluyorum. Sporcularımız arasında tatlı bir rekabet var. Bu rekabet klasmanlarını geliştirmeleri konusunda itici bir güç oluyor. Kadınlarda önümüzde Lale Kupası ve TEB BNP Paribas İstanbul Cup var. Temsilcilerimizin bu turnuvalarda başarılı sonuçlar alıp WTA sıralamasında daha üst noktalara geleceğine yürekten inanıyorum."