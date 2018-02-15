Ortaöğretim yönetmeliği değişti, kafalar karıştı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmelikle merkezi sınav, adrese dayalı yerleştirme, sınavla yerleştirme, nakil işlemleri ve geçiş konularında değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin geçici maddesinde, “yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümlerin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren 8’inci sınıfı tamamlayan öğrencileri kapsadığı” ifadesi yer aldı. Bu ifade, “TEOG geri geldi” yorumlarına neden oldu.

Sendikacılar ve eğitimciler, “Bu yönetmelik değişikliğine göre yerleşme, nakil ve geçiş işlemleri 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı öğrencilerini kapsamıyor görünüyor. Bu yılki 8’inci sınıf öğrencilerinin haritası muğlak. Şu anki 8’inci sınıf öğrencileri yeni sisteme göre hareket ederse yönetmeliğe uyulmamış olacak” iddiasında bulundu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yorumları değerlendirirken “Evlere en yakın okul sistemini dikkate alarak öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Sadece yüzde 10’u merkezi sınavla okula alınacak. Yönetmenlik buna ilişkindir. TEOG’un yapılacağı doğru değildir” dedi.

Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin ise Gazete Habertürk’ten Fatmanur Boylu'ya yaptığı açıklamada “Yönetmelikte yanlış anlaşılacak bir şey yok. Yerleştirme işlemleri bu yıl mezun olacak öğrencileri de kapsayacak, sadece nakil ve geçiş işlemleri 2018-2019’da 8’inci sınıftan mezun olacak öğrencileri ilgilendiriyor. 8’inci sınıf öğrencileri bu yıl liseye geçiş sınavına girebilecek” diye konuştu.

Tekin, sosyal medya üzerinden de şunları kaydetti: “Yönetmelik, şu an 8’inci sınıfta okuyup 9’uncu sınıfa yerleşecek bütün öğrencileri kapsıyor. Geçici madde ise nakil ve geçişleri düzenliyor. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 9’uncu sınıfa başlayan öğrencilerin nakil geçişleri. Yani eski öğrenciler eski hükümlere göre nakil yaptıracaklar demek.”

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