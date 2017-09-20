TEOG kaldırıldı, geride 1 milyarlık pazar kaldı

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılması, öğrenciler başta olmak üzere veliler ve eğitim kurumlarında meraklı bir bekleyiş yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile başlayan süreç, dün sabah Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın TEOG sınavının bu yıl yapılmayacağını açıklamasıyla tamamlandı. Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre iptal edilen TEOG sınavına, 1 milyon 200 bin öğrencinin girmesi bekleniyordu. Özel eğitim kurumlarının temsilcileri yeni sistemde sınavın TEOG kadar yaygın olmayacağı, dolayısıyla kurs ve test kitaplarına ilginin aynı ölçülerde olamayacağına dikkat çekiyor.

TEK KİŞİLİK DERS 50-300 TL

Yaklaşık 120 bin öğrenci ise sınavda daha yüksek puan alabilmek için fiyatları yıllık 3 bin ile 10 bin TL arasında değişen özel kurslar ya da diğer adıyla etüt merkezlerine gitme hazırlığı içindeydi. Rakamlar göz önüne alındığında sadece TEOG için özel kurs hizmeti veren kurumların pazar hacminin 800 milyon TL’yi aştığı görülüyor. Öğrencilerin fiyatları 10-100 TL arasında değişen ve sınav için satın aldıkları hazırlık kitapları ile ortalama 50 TL’yi bulan diğer okul malzemeleriyle bilrlikte, TEOG’un ülkemizde yarattığı pazarın hacmi 1 milyar TL’yi yakalıyor. Sınavda daha yüksek puan almak isteyenler, 50- 300 TL arası bir ücret karşılığında özel ders almayı tercih ediyor.

KURS ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Hayalindeki liseye girmek için özel kurslara giden öğrenci sayısı, sınava girecek toplam öğrenci sayısının yüzde 10’unu oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’ın TEOG yüzünden sayılarının hızla arttığını belirttiği ve 117 bin öğrencinin sınavda başarı göstermesi için yaz aylarında eğitime başlayan özel kursların akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Özel etüt merkezleri gibi, bazı özel okulların da TEOG için verdikleri kurs hizmetinin ücretini peşin olarak alması, sınavın kalkmasının ardından ödenen ücretlerin geri iade edilip edilmeyeceği tartışmasını başlattı. TEOG sınavının kaldırılması üzerine, Özel Eğitim Öğretim Derneği’nin (ÖZDEBİR) bu hafta içi bir toplantı yaparak izlenecek yolu belirlemeye çalışacağı belirtildi.

BÜTÇEDEN EĞİTİME 122 MİLYAR AYRILDI

Eğitimin sorunları tartışılırken bütçeden ayrılan kaynakta son 15 yılda artış görünüyor. 2002’de bütçenin büyüklüğü 116 milyar lira iken, eğitime ayrılan kaynak ise yaklaşık 11 milyar liraydı. 645 milyar lira olan 2017 bütçesinden, eğitime ayrılan kaynak ise 122 milyar lira. Yani bu yıl bütçenin yüzde 19’unun eğitime ayrılması planlandı.

Sınava girecek öğrenci sayısı: 1.2 Milyon

Etüt merkezine giden öğrenci sayısı: 18 bin

Etüt merkezi /özel kurs: 3-10 bin/TL

Test kitabı: 10-100 TL

Özel ders: 50-300 TL

Diğer malzemeler: 30-500 TL

KIRTASİYELERİN TEST KİTABI SİPARİŞLERİNDE İPTALLER BEKLENİYOR

Sınava hazırlıkların yaz aylarında başlaması ile test kitapları satan kırtasiyeler her yıl olduğu gibi bu yılda yayınevlerinden kitap siparişlerini eğitim-öğretim yılı öncesinde verdi. Fakat TEOG sınavının kaldırılması ile gerekliliği ortadan kalkan kitaplara 100 bin liraya varan peşin ödeme yapan kırtasiyelerin ödemelerini geri alıp alamayacağı merak ediliyor. Ayrıca mevcut kitap siparişlerinde de iptaller yaşanması bekleniyor.

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