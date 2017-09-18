Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin (TEOG) kaldırılması gerektiğine ilişkin sözleri ve önceki gün Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından gözler bugüne çevrildi. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Başbakan Binali Yıldırım, bugün Şanlıurfa’da yeni eğitim ve öğretim yılının açılışını yapacak, TEOG’un yerine getirilmesi planlanan yeni sistem ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, “Ben TEOG olayını istemiyorum ve yanlış buluyorum. TEOG’un kaldırılması lazım. Ben Sayın Başbakan’ımla paylaşacağım, ‘Bu konuyla ilgili adımları hemen atın’ diyeceğim. Türkiye’yi bunlardan kurtaralım” demişti.
KASIMDA SINAV OLACAK MI?
Bu sözlerin ardından Başbakan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile görüşerek, durum değerlendirmesi yaptı. Bu görüşmenin ardından önceki gün Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beylerbeyi Sarayı’nda kabul edildi. Saraydaki görüşmede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de gerçekleştirmeyi planladığı bağımsızlık referandumunun yanı sıra, TEOG sınavının kaldırılması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sınavın bir an önce kaldırılması konusunda Başbakan Yıldırım’a talimat verdiği öğrenildi.
Yıldırım, tüm bu gelişmelerin ardından bugün Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ile birlikte 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının açılışını yapmak üzere Şanlıurfa’ya gidecek. Yıldırım, Şanlıurfa’da TEOG ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunacak. Sınavsız sistemin ipuçlarını verecek olan Yıldırım, hükümetin önündeki yol haritasını da açıklayacak. Yıldırım, ayrıca yatırım programında yer alan okullar için toplu temel atma törenine katılacak. Bugün başta bu yıl 29-30 Kasım’da çocukları TEOG ilk dönem sınavlarına girecek 1.2 milyon aile gibi milyonlarca veli de bu sınavların yapılıp, yapılmayacağını öğrenmiş olacak.
- binali yıldırım
- TEOG
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