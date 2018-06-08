HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, yaz tatili için nereye gideceğini belirlemediğini söyleyen ünlü rock’çı, “Konserlerimiz devam ediyor, araya mübarek ay ramazan girdi ama bayram tatilinden sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz’’ dedi.

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