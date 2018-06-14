Sanat dünyasının ünlü isimleri bayram tatili öncesinde havalimanında görüntülendi. Ünlüler, tatil için rotalarını sahil beldelerine çevirdi.

"KIZIMIN YANINA GİDİYORUM"

Bayramı Bodrum’da geçirecek olan Teoman, havalimanında ayaküstü sohbet ettiği gazetecilere, “Kızımın yanına gidiyorum” dedi. Ünlü rock’çı ‘Fasa Fiso’ adlı kitabının 15. baskısını yapmasından duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

ROTASI SAĞLIK KAMPI

Emel Müftüoğlu, kızı Çağrı ve köpeği Kity’yle birlikte Marmaris’e uçtu. “Sağlıklı besinlerin ve sağlıklı yaşama dair durumların olduğu bir sağlık kampına gidiyoruz” diyen ünlü şarkıcı ekledi: “Beni tutmasalar hep yerim. O yüzden kilo almaktan çok korkuyorum.”

"TARZIM BEĞENİLDİ"

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, tercihini Alaçatı’dan yana kullanan Emre Altuğ, havalimanında rengini değiştirdiği saçlarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, “Saçlarımı rol aldığım ‘Sevgili Komşum’ filminde yaşlı görünmek için boyattım. Tarz olduk, beğenildi” dedi.