İki güzelle Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülenen Teoman'ın, gömleğinin önünün açık şekilde partiyi terk ettiği gözlendi. Cadde'nin haberine göre, 50 yaşındaki şarkıcı, "Haydi kızlar bana. Arkadan büyük araçla gelin" dedi.

Arkadaşının kullandığı araçla Etiler'den ayrılan Teoman'ın kız arkadaşları, VIP araçla ünlü şarkıcıyı takip etti.

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