HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, bulunduğu mekândan çıkarken basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü rock’çı “Sizi sürekli farklı kadınlarla görüyoruz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?” sorusuna, “O kadınların hepsi arkadaşım. Sevgilim yok, kalbim boş” yanıtını verdi.

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