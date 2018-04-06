HT Magazin'de yer alan habere göre, geceye başka bir mekânda devam eden rock’çı, muhabirlerin “Arkanızdan gelen 2 kadın sizinle birlikte mi?” sorusuna “Sizi uyanıklar sizi. Siz taktınız o kızları peşime değil mi?” sözleriyle espiri yaparak karşılık verdi.

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