Cadde'nin haberine göre, tek başına alışverişe çıkan Teoman, özellikle spor mağazalarını dolaşıp bolca alışveriş yaptı.

Her zaman olduğu gibi içten ve sempatik tavırları ile etrafına neşe saçan şarkıcı, konserlerin devam ettiğini, İstanbul ve Türkiye'nin bir çok yerinde konserleri olacağını söyledi.