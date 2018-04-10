Cadde'nin haberine göre, yeni kitabını çıkardığını belirten Teoman, "Kitapta beni etkileyen müzisyenler, tanışmalarımız ve benimle ilgili hikayeler var" dedi.

Ardından kendi üslubu ile konuşan ünlü şarkıcı, "Fasa fiso işte, ama sadece benim için. Tanıştığım ve etkilendiğim insanlar için değil" ifadelerini kullandı.

Sahne korkusundan da bahseden Teoman , "Bu yaşıma geldim yüzlerce konser verdim ama sahne korkusunu yenemedim" şeklinde konuştu.