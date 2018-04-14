HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, kızına dair bölümlerdeyse “Kızım daha büyümeden kişiliğimi değiştirmek istiyorum. Düşük ruh halleri sık nükseden, evhamlı, sinirleri laçka o herif olmak istemiyorum. Onun karşısında sakin ve huzurlu bir baba olmalıyım” cümlelerine yer verdi.

Bu Konu İle İlgili Haberler