Ünlü rock’çı, lise yıllarında ilk kez izlediği MFÖ Grubu’nu şu sözlerle anlattı:



“Liseler arası müzik yarışmasını izliyorum. Mazhar deri bir pantolon giymiş, koşturup duruyor sahnede. Hatta parende atıyor. “Kim bu?” diyorum. İnanamıyorum Türkiye’de böyle bir şey olduğuna. Sonra her yerde peşlerindeyim. Albüm çıktı. Bir gün provalarına gittim. Mazhar şalvar bir pantolon ve sandalet giymiş. Bence iğrenç. Mazhar giydiğine göre bir bildiği olabilir diye düşünüyorum.”

Bu Konu İle İlgili Haberler