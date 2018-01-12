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Kültür-Sanat

Teoman’dan kendini dinlemelik yeni albüm: Koyu Antoloji

Teoman, Koyu Antoloji isimli yeni bir albümle müzikseverleri karşıladı. Albüm, dinleyenleri iç dünyalarında bir yolculuğa çıkarmayı vadediyor

12 Ocak 2018 Cuma, 16:34:22

Teoman’ın son albümü Koyu Antoloji dinleyicilerle buluştu. Albümde Teoman’ın eski şarkılarının yeniden yorumlamaları yer alıyor.

Albüm, ismine yakışacak bir şekilde Koyu Antoloji sunuyor. Albümde yer alan şarkılara bakıldığında Teoman’ın karanlık atmosfere sahip şarkılardan seçki olduğu göze çarpıyor.

Albüme bakıldığında Teoman’ın şarkıları, sözleri daha ön planda olacak biçimde yeniden yorumladığı görülebiliyor.

Teoman albümün açılış şarkısı Tuzak için bir de klip yayınladı. Teoman’ın 2004 yılı çıkışlı albümü En Güzel Hikayem’de yer alan şarkı, şarkıcının hayranlarının en sevdiği ama arka planda kalan şarkılardan biriydi.

Koyu Antoloji albümünde, Tuzak dışında Teoman’ın en popüler şarkılarından Güzel Bir Gün, İstanbul’da Sonbahar, Bazı Yalanlar, Paramparça da yer alıyor. Toplam 2 CD'den oluşan Koyu Antoloji'de 25 adet şarkı bulunuyor.

TEOMAN – KOYU ANTOLOJİ’DE YER ALAN ŞARKILAR

- Tuzak
- Güzel Bir Gün
- Bugün
- İstanbul’da Sonbahar
- Galata’da Rıhtımda
- Bazı Yalanlar
- İki Çocuk
- Hem Hayattan Hem Ölümden…
- Fahişe
- Paramparça
- Duş
- Elveda

- Kelimeler
- 1 Kadın Ve 1 Erkek
- İstasyon İnsanları
- terlemeden Sevişenler
- Kıskançlık
- Gökdelenler
- Mavi
- Limanında
- Doktor
- Ayna
- Sessiz Eller
- Soluk Soluğa
- Yalnız Kalpler Sütunu

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