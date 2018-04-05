İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını tamamladığı Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın katıldığı törenle hizmete girdi. Açılışa Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal ile hayvanseverler ve vatandaşlar da katıldı. Başkan Uysal, “Benim gibi köyde yaşamının bir kısmını geçirenler iyi bilir. İnsanlar için hayvanların değeri belki kendileri kadar önemli. Kedisi, köpeği için canını verir. Bir hayvan için birkaç insan ölmüştür kavgalarda. Hayvanı canı pahasına koruma manasına geliyor bu” dedi.

‘ESKİ HASSASİYETLER UNUTULDU’

Gazete Habertürk'ün haberine göre geçmişte ecdadımızın hayvanlar adına vakıf kurduğunu, bakımını yaptığını ve kanunlar yayınladığını belirten Başkan Mevlüt Uysal, şehirleşmenin eski hassasiyetleri unutturduğunu söyledi. Belediyeler olarak hayvanlara yönelik daha yapmaları gereken şeyler olduğunu dile getiren Başkan Uysal, yazlığa giden vatandaşların evcil hayvanını bırakacağı yerlerin yeni yeni yapıldığına dikkat çekti. Yeni açılan tesis hakkında bilgiler veren Başkan Uysal, 202 dönümde yapılan Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi’ne bir hayvan geldiğinde yaralıysa tedavisinin, kırıkları varsa platin takmaya kadar ameliyatlarinin yapıldığını, hatta diş tedavilerinin bile yapılabildiğini anlattı. Uysal, bu hayvanların daha sonra çip takılarak alındığı yere bırakıldığını anlattı.

Bakımevine gelen vatandaşların hayvanlarla dostluğunun artırılmasına yönelik faaliyetler ile istenilen sahipsiz hayvanların sahiplenme çalışmalarının da yapıldığını aktaran Büyükşehir Başkanı Mevlüt Uysal, “İstiyoruz ki, sokakta bir hayvan görüldüğü zaman kimse ona düşmanlık etmesin. Yardıma muhtaç ise, ‘Alo 153’ desin, belediye gereğini yapsın. Bizim şu anda 29 tane ambulans diyebileceğimiz evcil sokak hayvanlarını taşıma aracımız var. Trafik sıkışıklığından ulaşılamaması halinde motosikletimiz var”dedi.

108 PERSONELLE 24 SAAT HİZMET

Kentte, İBB’ye ait 5 sahipsiz hayvan bakımevi bulunuyor. 2015’te açılan 346 bin metrekarelik ve 2 bin 860 hayvan kapasiteli Kısırkaya, aynı zamanda dünyanın en büyük sahipsiz hayvan bakımevi ve bahçeli yaşam alanı. 194 bin 500 metrekare açık, 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan Tepeören’in ise bin 240 hayvan kapasitesi bulunuyor. 22’si veteriner hekim olmak üzere 108 personel ile tesiste 7/24 hizmet veriliyor. Tepeören’de toplam 350 kedi evi, 2 tedavi binası, 8 adet 20’li köpek barınağı, 2 tedavi karantina binası, 1 mama deposu ve köpek gezdirme alanları yer alıyor.

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