Graham, Ankara'daki temaslarında ABD'nin Suriye'den ayrılmasının sonuçlarının 'iyi olmayacağını", bu nedenle bölgede kalmalarının Türkiye'nin avantajına olduğunu anlatmaya çalıştığını belirtti. ABD'li senatör, "Suriye'de Türk ordusunun yeni harekatlara girişmesini de istemezsiniz, aksi takdirde kendinizi bir bataklıkta bulursunuz" diye ekledi.

Öte yandan Graham, terör örgütü YPG'lilerin Fırat'ın doğusunda, yani Münbiç'e yaklaşık 20 kilometrelik bir uzaklıkta konuşlanmasının 'yeterli olması gerektiğini' söyledi.