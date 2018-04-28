Teplice - Sigma Olomouc maçı rakamları

Teplice ve Sigma Olomouc, 29 Nisan 2018 Pazar günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. 33 puanlı Teplice 8. sırada bulunuyor, Sigma Olomouc 45 puana sahip ve 3. sırada. Teplice son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sigma Olomouc son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 569 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Teplice kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Sigma Olomouc sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Teplice son haftadaki Banik Ostrava müsabasında 1-0 kazandı.

Sigma Olomouc, Tescoma Zlin karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Teplice, 17 gol attı ve 7 gol yedi.

Sigma Olomouc, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Sigma Olomouc, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.