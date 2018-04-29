Teplice - Sigma Olomouc maçı rakamları

Teplice ve Sigma Olomouc, 29 Nisan 2018 Pazar günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Teplice 33 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Sigma Olomouc 45 puanda ve 3. sırada. Teplice son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sigma Olomouc, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 569. İddaa'da Teplice kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Sigma Olomouc kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Teplice son haftadaki Banik Ostrava müsabasında 1-0 kazandı.

Sigma Olomouc, Tescoma Zlin karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Teplice, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Teplice, kendi sahasında 17 gol attı, 7 gol yedi.

Sigma Olomouc, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sigma Olomouc 14 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.