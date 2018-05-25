Teplice - Slavia Prague maçı heyecanı

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Teplice ile Slavia Prague, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Teplice 34 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Slavia Prague 56 puanda ve 2. sırada. Teplice son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Slavia Prague, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 171. İddaa'da Teplice kazanır 5.00, berabere biter 3.50, Slavia Prague kazanır 1.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Teplice son haftadaki Sparta Prague müsabasında 2-1 yenildi.

Slavia Prague, Tescoma Zlin karşılaşmaında 0-4 kazandı.

Teplice, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 13 gol yedi.

Slavia Prague, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Slavia Prague, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.