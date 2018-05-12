Teplice - Zbrojovka Brno maçı heyecanı

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Teplice, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Zbrojovka Brno takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Teplice 34 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Zbrojovka Brno 20 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Teplice, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Zbrojovka Brno, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 486 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Teplice kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.30, Zbrojovka Brno sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Teplice önceki hafta Dukla Praha mücadelesinde 0-1 yenildi.

Zbrojovka Brno ise Slavia Prague maçında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Teplice, 18 gol attı ve 9 gol yedi.

Zbrojovka Brno ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zbrojovka Brno, 6 gol atarken 23 gol yedi.