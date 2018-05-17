Onbir ayın sultanı olan Ramazan ayı dün tutulan oruçla birlikte başladı. Orucun tutulduğu Ramazan ayında bir de yatsı namazından sonra teravih namazı kılınır. Teravih namazı sünnet bir namazdır. Bugün 2018 Ramazan ayının 3. teravih namazı kılınacak. Peki, Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? 17 Mayıs Teravih namazı saat kaçta? İşte Teravih namazı ile ilgili ayrıntılar...

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA? (17 MAYIS PERŞEMBE)

Teravih namazı yatsı namazından sonra kılınır. Bugün 2018 yılının 3. teravih namazı kılınacak. İşte il il 17 Mayıs teravih namazı saati;

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ADANA 03:46 05:22 12:41 16:29 19:48 21:18 ADIYAMAN 03:30 05:09 12:29 16:19 19:38 21:09 AFYONKARAHİSAR 03:56 05:37 13:00 16:51 20:11 21:45 AĞRI 03:01 04:45 12:10 16:03 19:24 21:00 AMASYA 03:25 05:11 12:39 16:33 19:55 21:34 ANKARA 03:41 05:25 12:51 16:44 20:05 21:42 ANTALYA 04:05 05:41 13:00 16:47 20:06 21:36 ARTVİN 02:58 04:46 12:15 16:10 19:32 21:12 AYDIN 04:12 05:50 13:11 17:00 20:20 21:51 BALIKESİR 04:02 05:46 13:11 17:03 20:24 22:00 BİLECİK 03:51 05:36 13:02 16:56 20:17 21:54 BİNGÖL 03:16 04:57 12:20 16:12 19:32 21:06 BİTLİS 03:12 04:52 12:14 16:04 19:24 20:57 BOLU 03:41 05:28 12:56 16:50 20:12 21:51 BURDUR 04:03 05:41 13:01 16:50 20:10 21:41 BURSA 03:55 05:40 13:06 17:00 20:21 21:58 ÇANAKKALE 04:06 05:50 13:17 17:10 20:31 22:09 ÇANKIRI 03:34 05:20 12:48 16:42 20:04 21:42 ÇORUM 03:29 05:15 12:43 16:37 19:58 21:36 DENİZLİ 04:07 05:46 13:06 16:55 20:15 21:46 DİYARBAKIR 03:22 05:01 12:22 16:11 19:30 21:02 EDİRNE 03:56 05:46 13:16 17:12 20:35 22:16 ELAZIĞ 03:22 05:03 12:26 16:16 19:36 21:10 ERZİNCAN 03:15 04:59 12:24 16:17 19:38 21:14 ERZURUM 03:07 04:52 12:17 16:10 19:31 21:08 ESKİŞEHİR 03:51 05:35 13:00 16:53 20:14 21:50 GAZİANTEP 03:37 05:14 12:33 16:21 19:40 21:10 GİRESUN 03:13 05:00 12:29 16:23 19:45 21:25 GÜMÜŞHANE 03:12 04:57 12:25 16:18 19:40 21:18 HAKKARİ 03:10 04:47 12:07 15:56 19:16 20:47 HATAY 03:46 05:21 12:38 16:24 19:43 21:11 ISPARTA 04:01 05:40 13:00 16:49 20:09 21:40 MERSİN 03:50 05:26 12:44 16:31 19:50 21:20 İSTANBUL 03:50 05:38 13:07 17:01 20:23 22:03 İZMİR 04:12 05:52 13:14 17:04 20:24 21:57 KARS 02:56 04:42 12:10 16:04 19:26 21:04 KASTAMONU 03:29 05:18 12:47 16:43 20:05 21:46 KAYSERİ 03:37 05:18 12:40 16:31 19:51 21:25 KIRKLARELİ 03:53 05:43 13:14 17:09 20:32 22:14 KIRŞEHİR 03:40 05:22 12:46 16:37 19:58 21:32 KOCAELİ 03:48 05:35 13:03 16:57 20:19 21:58 KONYA 03:53 05:32 12:52 16:42 20:01 21:33 KÜTAHYA 03:55 05:38 13:03 16:55 20:15 21:50 MALATYA 03:27 05:07 12:29 16:19 19:39 21:12 MANİSA 04:10 05:50 13:13 17:03 20:23 21:57 KAHRAMANMARAŞ 03:37 05:15 12:35 16:24 19:43 21:14 MARDİN 03:23 05:00 12:19 16:08 19:27 20:57 MUĞLA 04:13 05:50 13:09 16:57 20:16 21:46 MUŞ 03:13 04:54 12:16 16:07 19:27 21:01 NEVŞEHİR 03:40 05:21 12:44 16:34 19:54 21:28 NİĞDE 03:44 05:23 12:44 16:33 19:53 21:25 ORDU 03:15 05:02 12:31 16:26 19:48 21:27 RİZE 03:04 04:52 12:20 16:15 19:37 21:17 SAKARYA 03:46 05:33 13:01 16:55 20:17 21:56 SAMSUN 03:19 05:08 12:37 16:32 19:55 21:35 SİİRT 03:15 04:54 12:15 16:04 19:24 20:55 SİNOP 03:19 05:10 12:42 16:38 20:01 21:44 SİVAS 03:25 05:09 12:34 16:27 19:48 21:24 TEKİRDAĞ 03:56 05:44 13:12 17:07 20:29 22:09 TOKAT 03:24 05:09 12:36 16:30 19:51 21:29 TRABZON 03:08 04:55 12:24 16:18 19:40 21:20 TUNCELİ 03:19 05:00 12:24 16:16 19:36 21:11 ŞANLIURFA 03:31 05:08 12:27 16:15 19:34 21:04 UŞAK 04:01 05:42 13:05 16:56 20:16 21:49 VAN 03:06 04:47 12:09 15:59 19:19 20:52 YOZGAT 03:34 05:18 12:43 16:36 19:57 21:33 ZONGULDAK 03:36 05:25 12:55 16:51 20:13 21:54 AKSARAY 03:44 05:24 12:46 16:37 19:56 21:29 BAYBURT 03:10 04:55 12:22 16:15 19:36 21:14 KARAMAN 03:53 05:30 12:50 16:38 19:57 21:27 KIRIKKALE 03:39 05:23 12:48 16:41 20:02 21:39 BATMAN 03:19 04:57 12:18 16:07 19:27 20:58 ŞIRNAK 03:15 04:53 12:13 16:01 19:21 20:51 BARTIN 03:33 05:23 12:53 16:49 20:12 21:53 ARDAHAN 02:55 04:43 12:12 16:06 19:29 21:09 IĞDIR 02:56 04:40 12:06 15:59 19:20 20:57 YALOVA 03:51 05:38 13:05 16:59 20:21 22:00 KARABÜK 03:35 05:23 12:52 16:47 20:09 21:49 KİLİS 03:40 05:16 12:34 16:21 19:40 21:09 OSMANİYE 03:42 05:19 12:37 16:25 19:44 21:14 DÜZCE 03:43 05:29 12:58 16:52 20:14 21:53

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT, NASIL KILINIR?

Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

İşte kılınışı;

Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Hz. Muhammed teravihi cemaatle kıldırdıkları zaman 8 rek'at olarak kıldırmışlar, Ashâb da evlerinde bu namazı 20 rek'ata tamamlamışlardır. 20 rek'atın tamamının mescidde kılınmaya başlaması, Hz. Ömer zamanından itibarendir. O günden beri de 20 rekat olarak camilerde kılınmıştır.

* Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek'atlar halinde kılmaktır. Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek'atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek'atta bir selâm vererek de kılınabilir.

Teravihi iki rek'atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek'at birden kılmak da mümkündür. Ancak gece namazlarını 8 rek'attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır.

Teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, iki rek'atta bir mutlaka oturarak kılınmalıdır.

Eğer iki rek'attan sonra oturmayıp 4 rek'atta bir oturulmuş ise, o 4 rek'atlar iki rek'at sayılır. Selâm verilmese bile, her iki rek'at sonunda mutlaka oturulmalıdır.

* Teravih kelimesinde rahatlama mânası vardır. Bu sebeble 4 rek'at başında selâmdan sonra biraz oturularak rahatlanmalıdır. Bu süre içinde isteyen kendi kendine bir şeyler okur. Yahut tefekkür eder. Yahut da tesbihte bulunur. Bunlarda, namaz kılan kimse muhayyerdir. Memleketimizde ise, ekseriya müezzinler, cemaatın da iştirâkiyle sesli olarak salâvat okur, cehrî zikir yaparlar.

* Teravih namazı dörder dörder kılınıyorsa ilk oturuşta Tahiyyat'dan sonra salâvatlar da okunur. Bu, sünnet-i müekkededir. Hattâ bâzı müctehidlere göre farzdır. Cemaat usansa bile, imam bunları terkedemez. Ayrıca 3. rek'atın başında da Fâtiha'dan önce yine Sübhâneke okunur.

* Teravihi hatim ile kılmak da sünnettir. Cemaate ağır gelmesi sebebiyle hatimle kılmak sünneti terkedilmez. Bir beldenin bir camiinde bu sünnet mutlaka yerine getirilmelidir.

* Yatsının farzını tek başına kılan kimse teravihi cemaatle kılabilir. Ancak yatsının farzı cemaatle kılınmadan teravihin cemaatle kılınması caiz olmaz.

* Cemaatin memnun olması için imamın kırâet ve rükünleri sür'atle yapması mekruhtur. Mes'ûliyet duygusu taşıyan bir imam, çabuk kıldırayım diye kırâeti anlaşılmaz hâle getirmekten, ta'dîl-i erkânı terkten, tesbih sayılarını üçten az yapmaktan kaçınır.

* Hatimle namaz kıldıran imam, hatmi Ramazan-ı şerîf'in 27. gecesi tamamlamalıdır. Hatimle kılınmıyorsa Fîl sûresinden aşağısını okumak, tek sûre ve karışık âyetler okumaktan daha faziletlidir. Böylece rek'at sayısı da daha kolay bilinir.

* Bir özür olmaksızın teravihi oturarak kılmak câiz ise de, fazilet ve sevabını azaltır.

İmam kendisinde özür olsun olmasın teravihi oturarak kıldırabilir. Cemaat ise ayakta kılarlar. Ancak ayrılık olmasın diye cemaatın da oturarak kılmaları müstehab olur.

* Teravihi ve vitri başka başka imamlarla kılmak câizdir.

* Uyku iyice bastırmış halde teravih kılmak mekruhtur.

* Vitir ile teravih arasında biraz oturmak da müstehabdır.

* Teravihi cemaatle kılan, vitri de cemaatle kılacağı gibi, yalnız başına da kılabilir.

* Teravih namazının her iki rek'atında teravih namazına niyet etmek gerekmez. Çünkü 20 rek'attan ibaret teravih namazı, bir tek namaz hükmündedir. Bunun için namaza başlarken yapılan niyet kâfidir.

HADİSLERDE TERAVİH NAMAZI

Hz. Aişe (Radıyallahu Anha)‘dan rivayet edilmiştir ki Efendimiz (Aleyhissalatü vesselam) bir (Ramazan) gecesi mescidde namaz kıldı ve insanlar da onunla beraber kıldılar.

Ebu Seleme İbn Abdirrahman şöyle demiştir: ” Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve sellem) azimeti emretmeksizin, Ramazan kıyamı[2] hususunda insanları teşvik eder ve “Her kim iman edip sevabını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan kıyamı yaparsa geçmiş günahları bağışlanır.

Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)‘den rivayet edilmiştir ki; Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir gün çıktı. Bir takım insanlar mescidin bir köşesinde namaz kılıyorlardı. Buyurdu ki: “Nedir bunlar” (Ne yapıyorlar)? “Bunlar Kur’an bilmeyenlerdir? Übeyy İbn Ka’b namaz klıyorlar onlarda onunla beraber kılıyorlar( ona uyuyorlar) denilince “İsabet ettiler, Yaptıkları ne güzeldir!” buyurdu.

Ebu Zer (Radıyallahu Anh)‘den rivayet edilmiştir ki o şöyle dedi: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Ramazanda oruç tuttuk son yedi gün kalıncaya kadar ay içerisinde bize hiç namaz kıldırmadı. (Yedinci gece) gecenin üçte biri geçinceye kadar bizi kıldırdı. (Ertesi gün) altıncı gece bizi kıldırmadı. Beşinci gece, gecenin yarısı geçinceye kadar bizi kıldırdı. Dedim ki Ya ResulAllah! Bu gece namazının hepsini bize tamamlasaydın! Buyurdu ki; Kişi, dönünceye kadar imamla beraber kılarsa, bu onun için gecenin tamamını kılmış gibi yazılır. Dördüncü gece kıldırmadı. Üçüncü gece olunca ehlini, hanımlarını ve insanları topladı. Bize namaz kıldırdı ta ki sahuru kaçırmaktan korktuk.

Abdu’r Rahman İbn Abdi’l Kar’i rivayet etmiştir ki; Ömer İbn Hattab ramazanda çıktı, İnsanlar parçalar halinde (dağınık dağınık) kılıyorlardı. “Bunları tek bir kârî (okuyucu-imam) üzere toplasak elbette daha hayırlı olur buyurdu ve onları Übeyy İbn Ka’b’ın üzerine topladı[6] (Übeyy’i onlara imam yaptı)

Seleme İbn Abdi’rrahman, babasından rivayet etmiştir ki Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) “Allah size Ramazan’ın sıyamını-orucunu farz kıldı. Bende size onun kıyamını-teravih namazını sünnet kıldım. Her kim ramazan orucunu inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek tutarsa geçmiş günahları affolunur.

Hişam İbn Urve babasından rivayet etmiştir ki; Ömer İbn Hattab (Radıyallahu Anh) Übeyy İbn Ka’b’a Ramazan ayında insanları kıldırmasını emretmiştir.

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