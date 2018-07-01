YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu bugün gerçekleştiriliyor. İstedikleri üniversiteye yerleşebilmek için iyice sınava hazırlanan öğrenciler dün YKS'nin birinci oturumu TYT'ye girdi. Bugün ise ikinci oturum olan AYT ve YDT gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, YKS'nin ardından yapılacak tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlıyor? 2018 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Yerleştirme işlemleri nasıl olacak? İşte merak edilenler...

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018 YKS'nin ardından merak edilen konulardan birisi de tercih işlemleri. Tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı konusunda net bir tarih bulunmuyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak olan tercih işlemlerinin tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Üniversite programları ve kontenjan kılavuzu ise Temmuz ayının ilk haftası ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.

Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.

2018 yılında, YKS sonuçlarına göre ya pılacak merkezî yerleştirmede, 2018 yılı yerleştirme puanları ile 2018 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleşt irilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.

Tablo 3A ve Tablo 3B.1, ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puan uygula nacak lisans programlarını göstermektedir.

Adayların hangi yükseköğretim programları için ek puan larının hesaplanacağını öğrenebilmeleri için Tablo 3A’da , Tablo 3B.1’de ve Tablo 3C’de alanlarını bulmaları ve bu alanların karşısındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerek mektedir.

Yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için YKS’de en az kaç puan alm ak gerektiği Tablo 1F ve Şekil 5’de gösterilmiştir. H ukuk, mimarlık, mühendislik, tıp , öğretmenlik programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırası nın ne olması gerektiği ise Tablo 1G ’de yer almaktadır.

Sınava giren adayların yükse köğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapı lacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK’e elektronik ortamda iletilecektir.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenj anlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleşt irmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara , ÖSYM tarafından ek y erleştirme yapılacaktır.