Terek - Ural maç önü

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Terek, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Ural takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. 34 puanlı Terek 10. sırada bulunuyor, Ural 36 puana sahip ve 8. sırada. Terek son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ural, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 657. İddaa'da Terek kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Ural kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Terek önceki hafta Krylya Sovetov mücadelesinde 1-3 kazandı.

Ural ise Dinamo Ufa karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Terek, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 13 gol yedi.

Ural, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Ural, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.