Terek - Ural maç önü

Rusya Premier Lig maçında Terek ile Ural, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Terek 34 puanla 10. sırada, Ural 36 puanla 8. sırada bulunuyor. Terek, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Ural son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 657 kodlu maçı oynayanlar; Terek galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Ural galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Terek önceki hafta Krylya Sovetov mücadelesinde 1-3 kazandı.

Ural ise Dinamo Ufa maçında 1-0 yenildi.

Terek, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 13 gol yedi.

Ural ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ural, 14 gol atarken 15 gol yedi.