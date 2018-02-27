Akhisarspor'u 2-1 mağlup edip final yolunda büyük avantaj yakalayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şöyle;



"İlk golü iyi anlatmak lazım. Çok ender görülür böyle goller. Şutu tamamlanan öyle bir gol. Bizim attığımız ise sekerek gelen bir top. İki gol de enteresan. Açıkçası oyun belki keyifli değildi ama sonuç keyifliydi. Akhisar son dönemde özellikle ligde çok iyi gidiyor. Son eledikleri takım ise Kayseri. İlk ayakta kazanmamız önemli. Golü kimin attığı önemli değil. Ofans, defans, artık birileri atacak... Onun için hücuma katılıyorlar. Tabii bizim de son pozisyonu iyi anlatmamız lazım... 5 kişiyle nasıl atamadığımız ve ofsayta düştüğümüzü oyuncular da bize izah edecekler. Bizim yedek oturan oyuncalarımız var; forma veremediğim... Onların bu maçta oynamaları, benim oynatmam... İki tarafın da hakkı. Çünkü onlara fazla forma şansı veremiyorum. Kendilerini gösterecekler ki ben de rekabet içinde sezon sonuna kadar götüreyim. 19 kişiyiz. 19 kişi içiresinde bazı oyuncularımız hiç durmadı. Onların ligdeki riskini alamayız. Eren sakat, 4 hafta deniyor... Gomis'e bir şey olursa ligde de oynatamıyız. Bu gibi şeyler yaptığımız için Galatasaray taraftarı bilsin ki Galatasaray biriyle mukavele yapmışsa her maç için oynamaka hakkına sahip bir oyuncu demektir. Bazen değişik yerlerde değişik şeyler yapabiliyoruz. Anlayışla karşılamalarını istiyorum. Çünkü Galatasaray'ın kadrosunda kim varsa oynamaya hak kazanmış demektir."



''MUSLERA'NIN DURUMU OLMASAYDI FERNANDO'YU DENEYECEKTİM''

Fernando'yu oynatmak istediğini ama değişiklik hakkının buna izin vermediğini söyleyen Terim, "Muslera'nın sakatlandığı anda bir yandan Eray'ı ısıtıyorduk. Son değiştirme hakkımızdı. Muslera'nın durumu olmasaydı Fernando'yu deneyecektim. Sonra baktım ki ataklara maruz kaldık. O nedenle Bafe'yi sokup Linnes'i sol tarafa aldık. Çünkü yorulmuştu Lato... Top biraz bizde kalsın diye. İyi de oldu. Muslera 'tamam hoca' deyince Gomis'i sokmuş olduk..." ifadelerini kullandı.

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