Fatih Terim maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim, ''Maçtan evvel Sinan ve Yasin'le konuştum. Kupa maçının sevimsiz havasını almak için doğru oldu. Sinan'a da böyle olması gerektiğini hep söyledim. Kara bulutları da atmış olduk. Bu oyunculara ihtiyacımız var. Bazı oyuncularımızın yorulduğu anlarda onlara ihtiyacımız var. Yetenekleri de var. Sinan olunca hiç değilse sahada bir tane sol ayaklımız oluyor. Buraya gelmeden Maicon ile kahvaltıda konuştum. Dev gibi bir adamın bu kadar üzgün olacağını tahmin etmemiştim. İyi bir aile babası ve profesyonel. Maicon'un hatası, birçok şeyi aynı anda verebilme isteği. Koca adamın ağlaması insanı perişan ediyor.'' dedi.