Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1’ın rövanşında Teleset Mobilya Akhisar’a Türk Telekom Stadı’nda 2-0 kaybederek elenen Galatasaray’da gözler bugün deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanya maçına çevrildi.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Oyuncularını karşılaşmaya ‘şampiyonluk’ parolasıyla hazırlayan Fatih Terim, kalan 5 maçtan da galibiyetle ayrılıp ipi önde göğüsleyeceklerine inandığını dile getirdi. Sarı-Kırmızılı futbolcularına Akhisar karşılaşmasını unutmaları gerektiğini söyleyen Terim, “Kupayı arkamızda bırakıp lige dönmeliyiz. Büyük takımlar üst üste yenilgiler almaz... Aytemiz Alanya’yı deplasmanda yenerek hem şampiyonluğu ne kadar istediğinizi gösterin hem de taraftarlara kendinizi affettirin” dediği öğrenildi.

''DİKKATLİ OLMALIYIZ''

64 yaşındaki teknik adam, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde Alanya’nın ligdeki durumuna da dikkat çekti. Rakiplerinin kendi sahasındaki son 3 maçta kaybetmeyip 2 galibiyet aldığını hatırlatan Terim’in “Üst sıralara çıkmak isteyen bir ekipler karşılaşacağız. Sahalarında tehlikeli bir ekip. Bu yüzden sizden dikkatli olmanızı istiyorum” dediği öğrenildi.

DEPLASMAN FOBİSİ KORKUTUYOR

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta M.Başakşehir’i 2-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna kurulan G.Saray, bugün Alanya’yla deplasmanda çok kritik bir karşılaşma oynayacak. Ancak kalan 5 haftada hata yapmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar’ı deplasman karnesi korkutuyor. Sezon başından bu yana evinde F.Bahçe derbisi hariç tüm maçlarını kazanan Aslan, deplasmanda ise 7 yenilgi alarak taraftarını üzdü. Göreve geldiği günden itibaren takımının deplasman fobisini ortadan kaldırmaya çalışan teknik direktör Fatih Terim de Alanya maçına oyuncularını yüksek motivasyonla hazırlamaya çalışıyor.

GALATASARAY'DA 'SARI ALARM'

Alanyaspor deplasmanının ardından gelecek hafta TT Stadı’nda ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırlayacak olan G.Saray’ı kart sınırındaki oyuncular korkutuyor. Başta Serdar Aziz olmak üzere Sofiane Feghouli ile Sinan Gümüş, bu maçta sarı kart sınırında bulunuyor. Bu konuda oyuncularına telkinde bulunan Terim, öğrencilerinden daha dikkatli olmalarını istedi.