Termal serada LED teknolojisiyle üretim artırılacak

Seranın işletme müdürü Şinasi Öncü, iki yıl önce yaklaşık 35 milyon lira yatırımla kurulan ve yılda bir kez dikim yapılarak topraksız salkım domates üretimi yapılan serada, metrekareden ortalama 50 kilogram verim aldıklarını söyledi.
Özellikle Akdeniz ve Kıyı Ege'de yapılan örtü altı domates üretiminde metrekarede 28 kilogram verim alınabildiğini, jeotermal seralarda yüzde 70-80 daha yüksek rakamlara ulaştıklarını dile getiren Öncü, bunu daha da yükseltmek için bitkilerin aldığı ışık miktarını artıracak bir teknolojiyi devreye alacaklarını anlattı.
Öncü, jeotermal ısıyı kullanarak tüm yıl üretim yapabildiklerini bildirerek, şöyle konuştu:
"Bu şekilde metrekarede verim 50-55 kilograma kadar yükseliyor. Özellikle Avrupa ülkelerindeki seralarda kullanılmaya başlanan LED teknolojisiyle bitkiye daha fazla ışık sağlanarak verim metrekarede 65 kilograma kadar yükseltilebiliyor. Biz de bu teknolojiyi kullanarak üretimimizi artırmak için çalışma başlattık, bitkilerin üstünden ve ortasından ışık vererek bitkiyi daha fazla uyanık tutup üretimi artırmayı hedefliyoruz" dedi.
Yılda 2 bin ton domates ürettiklerini, nisan ayında LED panellerle kurulacak ikinci etap serayla bu rakamın 4 bin tonun üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Öncü, bu teknolojinin termal bölgelerde tarımsal üretim konusunda önemli avantajlar getireceğine inandıklarını dile getirdi.
ARAP PAZARINA İLGİ
Öncü, toplam üretimin yüzde 60'ını ihraç ettiklerini, ana pazar olan Rusya'da yasakların kalkmasına rağmen firma ve miktar kotaları nedeniyle zorluklar yaşandığını belirterek, Avrupa'da ise durgun bir piyasanın bulunduğuna dikkat çekti.
Son dönemde rotayı Arap ülkelerine çevirdiklerini aktaran Öncü, "Domatesin dalından koparıldıktan sonra en geç 10 gün içinde rafa ulaşması gerekiyor. Sektördeki fiyat rekabeti nedeniyle hava kargo çok tercih edilmiyor. Bu nedenle karayoluyla sevkiyat yapılabilecek çevre coğrafyada büyüme hedefimiz var" dedi.
TERMAL SERALAR YAYGINLAŞTIRILMALI
Türkiye'nin önemli termal kaynaklara sahip olduğunu ancak bunların yeteri kadar kullanılamadığını da söyleyen Şinasi Öncü, termal kaynaklara yakın düzlük alanlarda topraksız tarımın bir kalkınma fırsatı yaratabileceğini öne sürdü.
Banaz'da kurdukları serayla 40 kişiye istihdam sağladıklarını, bölgede başka yatırımcıların da yer arayışının olduğunu bildiren Öncü, yeni termal kuyuların açılması halinde yatırım ve istihdamda artış yakalanabileceğine işaret etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.