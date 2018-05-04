Ternana - Palermo maçı öncesi rakamlar

İtalya Serie B maçında Ternana ile Palermo, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Ternana 37 puana sahip olarak 21. sırada yer alırken Palermo 64 puanda ve 4. sırada. Ternana, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Palermo, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 278 kodlu maçı oynayanlar; Ternana galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 2.80, Palermo galibiyet oranı 1.85. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Ternana son hafta oynanan Palermo maçında 1-2 yenildi.

Palermo ise Ternana karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Ternana, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 10 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Ternana, kendi sahasında 29 gol attı, 26 gol yedi.

Palermo, dış sahada 5 galibiyet, 10 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Palermo 21 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.