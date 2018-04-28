Ternana - Pescara düellosu

İtalya Serie B maçında Ternana ile Pescara, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Ternana 37 puana sahip olarak 21. sırada yer alırken Pescara 42 puanda ve 15. sırada. Ternana son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Pescara son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 282 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ternana kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Pescara sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Ternana son haftadaki Brescia müsabasında 3-2 kazandı.

Pescara ise Latina maçında 1-1 berabere kaldı.

Ternana, evinde 5 galibiyet, 10 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 23 gol yedi.

Pescara ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pescara, 16 gol atarken 32 gol yedi.