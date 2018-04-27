Ternana - Pescara düellosu

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Ternana, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Pescara takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Ternana 37 puana sahip olarak 21. sırada yer alırken Pescara 42 puanda ve 15. sırada. Ternana, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Pescara, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 282. İddaa'da Ternana kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Pescara kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Ternana önceki hafta Brescia mücadelesinde 3-2 kazandı.

Pescara ise Latina maçında 1-1 berabere kaldı.

Ternana, evinde 5 galibiyet, 10 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 23 gol yedi.

Pescara, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Pescara, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 32 kez topu kendi kalesinde gördü.