Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin aralıkta yürüttüğü çalışmalarda, çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

DEAŞ saldırılarına karşı çalışmalarını sürdüren ve şehirlerin yanı sıra sınırda da güvenlik önlemlerini her geçen gün artıran Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içi hem de dışında çok yönlü mücadele sergiliyor.

AA'nın haberine göre, özellikle yeni yıl öncesi şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla örgüte nefes aldırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin düzenlemeyi planladığı çok sayıda eylemi de başarılı çalışmalarla engelledi.

317 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Geçen ay düzenlenen operasyonlarda, aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 317 kişi gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Zanlılardan bir bölümü sınır dışı edildi, mahkemeye çıkarılan 40'ı ise tutuklandı. Bazı zanlıların da emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ARALIK AYINDAKİ BAZI OPERASYONLAR

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da DEAŞ adına eylem hazırlığında olduğu tespit edilen zanlılara yönelik 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 62 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.

Kırşehir, Sakarya ve Hatay'da DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Suriye'de yola tuzaklamak istediği bombanın patlaması sonucu yaralandığı belirtilen DEAŞ'lı terörist, sahte kimlikle tedavi olduğu Adana'da yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Kırşehir sorumlusu olduğu ve birçok kişinin örgüte katılmasını sağladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Zanlının, DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Türk vatandaşı Halis Bayancuk ile irtibatlı olduğu, Kırşehir'den örgüte katılmasını sağladığı bazı kişilerin Suriye ve Irak'taki çatışmalarda öldüğü belirtildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyeliği" ve "örgüte eleman kazandırmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu U.E.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla sınırda yakalanan, aralarında bir kadının da bulunduğu 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Sakarya'da DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 Suriyeliden biri tutuklandı.

İstanbul'da, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik eylem arayışında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan DEAŞ üyesi Suriye uyruklu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Fransız çift, 3 çocuğuyla gözaltına alındı.

Kilis ve Sakarya'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de, terör örgütü DEAŞ mensubu firari terörist yakalandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A YENİ YIL ÖNCESİ BÜYÜK DARBE

Yeni yıl öncesi İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı, silah ile para ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 29 zanlı gözaltına alındı. Ankara Valisi Ercan Topaca, operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"DEAŞ'la ilgili, terör örgütleriyle ilgili operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün 46 hedef vardı, bunun önemli bir kısmı alındı. Çalışmalar devam ediyor. Sürekli eylem yapma ihtimali olan gruplar, kişiler üzerindeki çalışmalarımız devam edecek. Bugün yapılan operasyon da aynı kapsamda DEAŞ terör örgütüne yönelik, onunla ilişkisi, iltisakı, bir şekilde irtibatı olan kişilerle ilgiliydi. Yılbaşı öncesi böyle bir operasyon planlandı, çok önceden devam eden çalışmaydı, başarıyla uygulandı."

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 43'ü yabancı uyruklu 46 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu tutuklandı. Zanlının Rakka'da sözde "savcı" olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 Irak uyruklu tutuklandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'LILARIN YARGILANMA SÜRECİ

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, Abdulkadir Masharipov ve eşinin de aralarında bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda görülen duruşmanın ara kararında 44 sanığın tutukluluğunun devamına, 7 kişinin ise adli kontrol tedbiri konularak tahliyesine karar verildi.

İstanbul'da geçen yıl düzenlenen Reina saldırısı sonrası Kayseri'deki operasyonda gözaltına alınan biri tutuklu 13 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanık Kulaixi Yimaier, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu 11'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında aralarında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da bulunduğu 11 tutuklu sanık hakim karşısına çıktı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem arayışında olduğu gerekçesiyle yakalanıp tutuklanan Rus uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Hatay'da DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgüt içerisinde "cellat" olarak görev yaptığı belirtilen Suriye uyruklu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hatay'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 4 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Kilis'te sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen Avustralya uyruklu sanık Neil Chistopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi.

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