DEAŞ terör örgütüne katılarak canlı bomba olmak istedikleri iddiasıyla 7 ay tutuklu olarak yargılanan Esra İşeri ile Maryam Sadigova hakkında 6’şar yıl 9’ar ay hapis cezası ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen aynı davada, 2 sanığı terör örgütü DEAŞ’a göndermeye çalıştığı iddiasıyla 17 aydır tutuklu olarak yargılanan özel harekatçı emekli polis memuru Muhammet Gültekin hakkında ise terör üyeliği suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Gültekin’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER