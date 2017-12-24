Yılbaşı öncesinde İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde, terör örgütü DEAŞ operasyon kıskacına alındı. DEAŞ’a yönelik peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda, 100 dolayında şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların gelecek hafta da aralıksız devam edeceği vurgulandı.
Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre, Güvenlik birimleri, Suriye’de ağır darbe yiyen terör örgütü DEAŞ’a yılbaşı öncesinde göz açtırmıyor. Terör örgütünün; üyelerinin, Suriye’de kaybettiği topraklar nedeniyle bozulan morallerini düzeltmek, üyeleri arasında etkinliği artırmak amacıyla eylem yapma girişimlerinin önüne geçmek için harekete geçildi. Bu çerçevede farklı illerde kapsamlı bir çalışma başlatıldı. 8 ilde farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda, aralarında Fransız, Iraklı ve Suriyelilerin de bulunduğu 100 dolayında şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu. İstanbul’da, geçen yılbaşı gecesi, terör örgütü DEAŞ üyesi Abdulkadir Masharipov Reina eğlence merkezini uzun namlulu tüfekle basmıştı. Saldırıda 28’i yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütünün Türkiye sınırları içinde eylem kapasitesinin sıfırlanması için operasyonların gelecek hafta da aralıksız süreceği vurgulandı.
ADANA: Operasyonların startı, 18 Aralık’ta Adana’da verildi. Operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
ŞANLIURFA: Akçakale ve Harran ilçelerinde düzenlenen operasyonda E.H., K.H. ve A.H. gözaltına alındı.
KİLİS: Suriye’nin Rakka kentinden kaçıp Çobanbey kasabası üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye geldiği belirlenen A.H. ve karısı, gözaltına alındı. A.H. “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklanırken, eşi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ESKİŞEHİR: Terör örgütü ile irtibatlı oldukları iddia edilen 10 Iraklı, gözaltına aldı.
BURSA: Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla, Suriye uyruklu M.H.S. ile H.A.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Nilüfer ve İnegöl ilçelerindeki adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde bulunan 5 kişi, kimlik tespiti için emniyete götürüldü.
İZMİR: DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi. Adresinde bulunamayan 1 kişi aranıyor.
İSTANBUL: Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede 12 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. 45 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Fransız çift, 3 çocuklarıyla gözaltına alındı. Çiftin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
KAHRAMANMARAŞ: Ekipler, Irak uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Kentte önceki gün yapılan operasyonda; 3’ü Suriye, 2’si Irak uyruklu 5 kişi daha gözaltına alındı.
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