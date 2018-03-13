Hatay Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda terör örgütü DEAŞ ile doğrudan bağlantısı bulunan ve terör örgütü adına eylem yapmak için Türkiye'ye gelen örgüt elemanlarını sınırdan geçiren Suriye uyruklu Ebu N.'nin Türkiye'ye geldiğini tespit etti.

SAKLANDIĞI ADRES BELİRLENDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre, bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Ebu N.'nin saklandığı adresi belirledi. Hatay'da kaldığı eve yapılan baskında Ebu N. yakalandı.



TERÖRİSTLERİ GEÇİRDİĞİNİ KABUL ETTİ



Türkiye'ye geldiği gün gözaltına alındığı belirtilen Ebu N.'nin, 2016'nın temmuz ayına kadar terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olduğu ifade edilen Diyarbakır, Suruç, Ankara Gar saldırıları, Türkiye-Suriye sınırında bir askerin şehit edilmesi olaylarının talimatlarını veren, 142 kişinin katili İlhami Balı ile irtibatlı olduğu belirtildi.

Ebu N.'nin ifadesinde daha önce eylem yapmak için Türkiye'ye gelen terör örgütü DEAŞ'lı, Suriye uyruklu Nubraz Ç. ile Ahmet J.'nin Türkiye'ye geçişlerini sağladığını itiraf ettiği öğrenildi. Yine Türkiye'ye eylem yapmak için gelen 2 teröristin de Türkiye'ye Ebu N. tarafından geçirildiklerini söyledikleri bildirildi.



TUTUKLANDI



Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de hakim olduğu toprakları kaybetmesinin ardından Avrupa'ya kaçmak üzere Türkiye'ye geldiği değerlendirilen Ebu N. ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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