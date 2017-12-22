Terör örgütü DEAŞ tarafından 3 yıl önce kaçırılan Alparslan, Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilerek annesiyle kavuşturuldu.
AA'nın aktardığına göre, Olay, anne Mehtap Nur Kazancı'nın AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'e mektup göndermesiyle ortaya çıktı. Keşir'in konuyu Başbakan Yıldırım ile paylaşması üzerine Yıldırım, teröristlerin elindeki Alparslan'ın yerinin tespit edilmesi ve Türkiye'ye getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.
TÜRKİYE VE IRAK'TAN ORTAK ÇALIŞMA
Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Türkiye ziyaretinde konuyu gündeme getirdi. Alparslan ve benzeri durumdaki diğer çocukların Türkiye'ye getirilerek ailelerine teslim edilmesi için ortak çalışma başlatıldı. Konu daha sonra Başbakan Yıldırım ile Irak Başbakanı İbadi'nin telefon görüşmesinde de gündeme geldi.
Başbakan Yıldırım'ın girişimi, Irak merkezi hükümetinin desteği ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda Alparslan'ın kurtarılması için düğmeye basıldı.
Yapılan araştırmada, küçük Alparslan'ı 4 yaşındayken kaçıran terör örgütü DEAŞ mensubu babasının, Irak'ta bir eylem sırasında öldüğü ortaya çıktı. Teröristin, Bağdat'ta ikinci bir evlilik yaptığı ve bu kadının da başka bir terör eyleminde öldüğü tespit edildi.
MİT DEVREYE GİRDİ
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensupları, küçük Alparslan'ın adının Yusuf olarak değiştirildiğini ve terör örgütü DEAŞ'tan kaçanların tutulduğu bir kampta bulunduğunu belirledi. İki ülke arasındaki diplomatik girişimler sonucu Irak merkezi hükümeti, Alparslan'ı kamptan alarak Bağdat Yetimhanesi'ne yerleştirdi. Alparslan'ın Türkiye'ye gönderilmesi konusunda hiçbir engel olmadığı anlaşılınca yetkililer, 4 ay süren titiz bir çalışma yürüttü.
BAŞBAKAN MÜJDEYİ BANGLADEŞ'TE ALDI
Müjdeli haber, Başbakan Yıldırım'a, Bangladeş'e resmi ziyareti sırasında verildi. Düzce'deki annesi ve dedesi de mutlu haberi alınca Ankara'ya geldi. Alparslan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Türk Kızılayı görevlileri nezaretinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağıyla Ankara'ya getirildi.
Oğlunu yıllardır görmeyen anne Mehtap Kazancı ve dedesi Kadir Taş, Esenboğa Havalimanı'nda Alparslan'ı taşıyan uçağın inmesini sabırsızlıkla bekledi.
"3 YILDIR HAYAL ETTİĞİMİ YAPMAK İSTİYORUM"
Oğlunun fotoğrafları ve elbiseleriyle kendisini 3 yıldır avutan anne Kazancı, kavuşma öncesinde duygularını dile getirdi.
Kazancı, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Küçücük bir çocuğun annesine kavuşması çok büyük bir şey. Anne olanlar kesinlikle daha iyi anlayacak beni. Ona dokunmak, 3 senedir hayal ettiğimi yapmak istiyorum. Kendim çok sakinim ama içim bambaşka." dedi.
ANNESİNİ TANIYAMADI
Anne ve oğulun kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Alparslan, 4 yaşından itibaren hiç görmediği annesini tanıyamadı.
Kazancı, oğluna defalarca sarılarak hasret giderirken, psikiyatristler, Alparslan'a gerçek annesi olduğunu anlatmaya çalıştı.
Havalimanında kısa bir süre hasret gideren anne ve oğul, AK Parti Düzce Milletvekili Keşir ve Başbakanlık yetkilileriyle Çankaya Köşkü'ne getirildi. 3 yıl boyunca mücadele veren anne Mehtap Yazıcı, oğluna kavuşmasına vesile olan Başbakan Yıldırım'a teşekkür ziyaretinde bulundu.
"ALPARSLAN BİR SEMBOL"
Eşi Semiha Yıldırım ile anne ve oğlu makamında kabul eden Başbakan Yıldırım, "Alparslan aslında yalnız değildir. Irak'ta DEAŞ terör örgütüne kaptırılan çocukları aileleri ile buluşturmaya çalışacağız. Alparslan bir sembol. Bunun gibi birkaç yavrumuz da geçtiğimiz ay gelmişti. Bundan sonra Alparslan'ın arkadaşları da birer birer gelecek. Ve bu hasret sona erecek." dedi.
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