Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan örgüt üyelerinin verdiği bilgiler ve en son yakalanan sözde Kırşehir sorumlusunun sorgusunun ardından kent merkezindeki iki hücre evine baskın düzenledi.
AA'nın haberine göre, kent merkezindeki ilk evde DEAŞ adına düzenlenmiş çok sayıda evlilik cüzdanı şeklinde belgeler bulundu. Belgelerin en başında sözde DEAŞ bayrağı, alt kısımlarda ise evlenen kişinin fotoğrafları, doğum tarihleri, anne ve babalarının isimlerinin bulunduğu dikkati çekti. Belgelerin alt kısmında ise çiftlerin parmak izleri ve evliliği onaylayan örgüt sorumlusunun imzası olduğu görüldü.
Aynı evin mutfak bölümünde arama yapan ekipler, yemek yapımında kullanılan eşyaların içine gizlenmiş vaziyette sözde evlilik cüzdanındaki kişilere ait düğün fotoğrafları, ziynet eşyaları, örgüte ait kimlik kartları, Suriye ve Irak devletleri adına çıkarılmış kimlikler, çok sayıda dolar ve Türk lirası ele geçirdi.
PARMAK İZİN KALIPLARI
Evin gizli bölümlerinde bulunan parmak izi kalıpları da dikkati çekti. Gerçeklerinin birebir kopyası olarak alınmış 9 ayrı işaret parmağı iziyle ilgili de inceleme başlatıldı.
ÖLEN DEAŞ ÜYELERİNE AİT PARMAK İZLERİ
Plastik kaplamalar üzerine kalıpları alındığı anlaşılan ve ölen DEAŞ mensuplarına ait olduğu tahmin edilen parmak izleri, örgütün iç yapılanmasında yer alan kişiler adına bazı işlemlerin yürütüldüğü izlenimi verdi. Ölen örgüt üyeleri adına para transferlerinin yapılması için kullanıldığı değerlendirilen parmak izi kalıplarıyla bulunan 60 bin dolar da bu değerlendirmeyi kuvvetlendirdi.
Örgüte ait kent merkezinde tespit edilen bir başka evde yapılan aramada ise sözde DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin gönderdiği belirlenen bir mektup da bulundu.
Bağdadi’nin imzası ve mührü bulunan mektupta, tıpkı Fetullahçı Terör Örgütü'nde olduğu gibi DEAŞ'ta başlayan çözülmeler ve itirafların önüne geçilmeye çalışıldığı dikkati çekiyor. Örgüt üyelerinin motivasyonun artırılması amacıyla yazıldığı gözlenen mektupta, yeni talimatlar da yer alıyor.
Bağdadi mektupta, DEAŞ'tan ayrılanların cehenneme gideceğini ileri sürerek, örgüt bünyesindeki kişilerin kurtuluşa ereceğini, bu nedenle ayrılmamaları gerektiğini dikte ediyor.
Çeşitli vaatlerde de bulunan Bağdadi, DEAŞ ile daha çok kişiye ulaşmaları gerektiğini belirterek, ayrılanların da cezalandırılacağı tehdidinde bulunuyor.
Kırşehir'de, farklı tarihlerde tutuklanan 19 DEAŞ mensubunun yargılanmasına Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmış, bu sanıkların verdikleri ifadeler doğrultusunda aralarında DEAŞ'ın Kırşehir sorumlusu olduğu ileri sürülen şüphelinin de bulunduğu 4 kişi daha yakalanarak tutuklanmıştı.
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