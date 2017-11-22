Terör örgütü DEAŞ'lı intihar bombacısının eşi: "Öldüğüne üzülmedim"

Terör örgütü DEAŞ tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 39'u tutuklu 110 sanığın yargılanmasına devam edildi. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ikinci celsesine ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen 39'u tutuklu 110 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından söz alan tutuksuz sanık Fadime Güneş, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bombalı araçla saldırıyı gerçekleştiren eşi İsmail Güneş'in DEAŞ mensubu olduğunu bilmediğini öne sürerek, "İsmail ile 2007 yılında evlendik. İki çocuğum var, patlama olayı olduğu zaman 9 yıllık evliydik. Eşimin ne zamandır bu örgütün içinde olduğunu bilmiyorum. Bana hiçbir şey anlatmazdı." dedi.

"EŞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ EMNİYETTE ÖĞRENDİM. ÜZÜLMEDİM"

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın "Eşinin öldüğüne üzüldün mü?" sorusuna sanık şu yanıtı verdi:

"Eşimin öldüğünü emniyette öğrendim, üzülmedim. Şu anda içinde bulunduğum durumda olduğum için, beni bu hale düşürdüğü için üzülmedim. Zaten evliliğimizde sorunlar vardı, kendisi çalışmıyordu, anlaşamıyorduk. İki defa da ayrılmaya kalkıştım ama beni çocuklarımı göstermeme tehdidi ile bırakmadı." ifadelerini kullandı."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne 1 Mayıs 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, aralarında polislerin de bulunduğu 34 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, 12 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye iştirak", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, diğerleri hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

60'ı tutuklu 110 sanıklı davanın ilk duruşmasında 39 sanık tahliye edilmiş, mahkeme savcısı tarafından 19 sanık hakkında tahliyeye itiraz edilmiş, sanıklardan 18'i tekrar yakalanmıştı.