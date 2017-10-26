Terör örgütü DEAŞ, Lionel Messi'li tehditte bulundu

DHA'da yer alan habere göre terör örgütü DEAŞ, gelecek yaz Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda terör saldırısı yapmakla tehdit eden ve Lionel Messi'nin kullanıldığı bir afiş yayınladı.

Terör faaliyetlerini gözlemleyen SITE´a göre terör örgütü DEAŞ yanlısı medya grubu Wafa tarafından yayınlanan afişte Barcelona'da oynayan ünlü futbolcu Lionel Messi, demir parmaklıkların arkasında kan ağlar şekilde yer alıyor ve afiş üzerinde "Kaybetmek sözlüğünde olmayan bir devletle savaşıyorsunuz" sözleri yer alıyor.

Yine aynı medya grubunun yayınladığı başka bir afişte ise New York'taki One Worldwide Plaza gökdeleni, kanlı bir satır ve bir silahlı DEAŞ teröristi bulunuyor. Bu afişte ise "Yakında. Sadece terör. Saldırılarınızın cezasını kendi topraklarınızda ödeyeceksiniz" yazıyor.

Terör örgütü DEAŞ, geçen günlerde de, bir futbol sahası ile bomba ve silahlı bir teröristin bulunduğu bir afiş yayınlamış, daha önce de Rusya'daki turnuvada saldırı yapacaklarına dair tehdit içeren görseller paylaşmıştı. 2018 FIFA Dünya Kupası maçları haziran ve temmuz aylarında Rusya genelinde 11 şehirde oynanacak.