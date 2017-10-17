Terör örgütü DEAŞ, Rakka'dan tamamen çıkarıldı!

Terör örgütü DEAŞ, Rakka'dan tamamen çıkartıldı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ile terör örgütü YPG'nin omurgasını oluştuğu Suriye Demokratik Güçleri bir süredir DEAŞ'ın Rakka'dan çıkarılması için Haziran ayından bu yana ortak operasyon düzenliyordu.

DEAŞ, Rakka'yı 2014 yılının Ocak ayında ele geçirmişti.

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