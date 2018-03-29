İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin örgütün merkez komitesiyle şifreli yazışmaları yapan ve örgüte yeni katılan kişilere eğitim verdiği ileri sürüldü.



İstanbul TEM ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli İzmir ve Balıkesir illerinde gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM Özel Tim ve Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. DHA'nın haberine göre; yapılan operasyonda G.D., M.Ö., T.G., G.A., A.H.G.,E.İ.K. ve C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün merkez komitesiyle şifreli yazışmaları yapan ve örgüte yeni katılan kişilere eğitim verdiği ileri sürüldü.

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